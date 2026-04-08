Цена высокого интеллекта: эксперт – о низкой социальной адаптации и эмоциональной сложности

Если мы понимаем умных людей как людей с высоким уровнем интеллекта, то признаем и тот факт, что высокий интеллект зачастую связан с высоким уровнем эмоциональной сложности. Об этом рассказала доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы (ИКПСР), заведующий кафедрой клинической психологии ИКПСР Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.

«Злость – это базовая эмоциональная настройка, которая продуцируется и проявляется без управления со стороны интеллекта. Целесообразность проявления этой негативной эмоции для людей с высоким интеллектом минимальна, поскольку она достаточно затратна и в целом непродуктивна, если проявляется часто и без оснований», – поясняет специалист.

При этом терпимость или нетерпимость ко лжи у таких людей – это, как правило, крайне индивидуально. Высокий интеллект может продуцировать и высокую склонность ко лжи, и при этом также проявляться в ее нетерпимости.

«С хаосом чаще наоборот. Особенно когда речь идет о внешнем пространстве. Люди с высоким интеллектом, как правило, значительно меньше придерживаются принципов аккуратности в организации вещей – если кто-то за них этим порядком не управляет», – отмечает Никишина.

Импульсивность или раздражение как реакция на противоречия в деталях или на непонимание очевидных вещей – тоже вполне возможны.

По мнению эксперта, мысль о том, что высокий интеллект – это универсальная программа с определенным набором эмоциональных реакций, скорее утопична, нежели реалистична. Высокий интеллект чаще взаимосвязан с эмоциональной сложностью и дифференцированностью, но ему не чужды ни импульсивность, ни раздражительность, ни терпимость или нетерпимость в ситуациях, наполненных противоречиями.

«Я придерживаюсь точки зрения, что высокий интеллект предполагает высокий уровень эмоционального разнообразия и не привязан к одной базовой эмоции, злоба или агрессия, – подчеркивает профессор. – Но здесь есть другой момент. Высокий интеллект часто имеет более низкий уровень социальной адаптации. Ему значительно сложнее конфигурироваться и пристраиваться в меняющиеся обстоятельства, чем более низкому уровню интеллекта».

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

