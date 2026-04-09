Более половины россиян поддерживают объявление Дня космонавтики выходным

Больше половины жителей России считают, что День космонавтики должен стать нерабочим днем. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом SuperJob.

«Каждый второй россиян (56%) считает, что День космонавтики должен стать государственным праздником и нерабочим днем. Противников заметно меньше – 24%. Каждый пятый затруднился с ответом», – говорится в результатах опроса.

Те, кто поддерживают введение нового выходного, уверены, что это подчеркнет исторические достижения страны в освоении космоса и даст еще один повод гордиться Родиной.

Противники же считают, что лишний выходной обернется прямыми экономическими потерями: «Меньше рабочих дней – значит, меньше зарплата».

В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население РФ и проживающих 388 населенных пунктах во всех федеральных округах страны.

Москва, Зоя Осколкова

