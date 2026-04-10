Акция «Бессмертный полк» в 2026 году пройдет в смешанном формате

Шествие «Бессмертного полка» в 2026 году пройдет в традиционном и онлайн-формате. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на заседании итоговой коллегии Росмолодежи.

«Говоря об исторической памяти и о предстоящем Дне Победы 9 мая, хочу отметить, что у нас, безусловно, есть общая задача – провести его на высоком уровне. И акцию «Бессмертный полк». Там, где это позволит обстановка, по решению субъектов, она пройдет в очном формате, а там, где этого потребуют соображения безопасности, – онлайн», – цитирует Новикова «Интерфакс».

Формат акции «Бессмертный полк» менялся в разные годы: в 2020-2021 годах она проходила онлайн из-за пандемии коронавируса, в 2022 году шествие прошло в традиционном формате. В 2023 и 2024 годах организаторы отказались от проведения акции в очном формате. В 2025 году очное шествие «Бессмертного полка» прошло в 57 регионах России, в нем приняли участие порядка 7 млн человек.

Москва, Наталья Петрова

