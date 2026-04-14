На Госуслугах начал работу тренажер для подготовки к ЕГЭ

Специальный бесплатный сервис для подготовки к ЕГЭ заработал заработал на портале госуслуг, сообщило Минцифры РФ.

«На Госуслугах заработал тренажер подготовки к ЕГЭ. Это удобная возможность систематизировать знания, отработать решение типовых заданий и снизить уровень стресса перед экзаменом, заранее познакомившись с форматом испытаний. Сервис доступен бесплатно для всех пользователей», – говорится в сообщении.

Сейчас доступна подготовка к экзаменам по информатике и базовой математике.

Сервис предлагает задания для подготовки к экзамену, темы, на освоение и повторение которых стоит обратить внимание, а также видеоконсультации от разработчиков ЕГЭ с ответами на вопросы о подготовке к экзамену.

В ведомстве отметили, что задания для сервиса «Навигатор подготовки к ЕГЭ» разрабатывают эксперты из Федерального института педагогических измерений, что гарантирует подготовку по актуальным и правильным материалам.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо попросить виртуального помощника Госуслуг Робота Макса найти «Навигатор подготовки к ЕГЭ». Далее выбрать тренировочный экзамен – так результаты будут сохраняться и отображаться в личном кабинете на Госуслугах, что позволит отслеживать прогресс.

Москва, Наталья Петрова

