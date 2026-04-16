Штрафы за выброшенных животных планируют увеличить в 10 раз

В России хотят ужесточить наказание хозяевам за выброшенных питомцев – штрафы планируют повысить в 10 раз. Соответствующий законопроект был направлен на отзыв в правительство, пишут «Известия».

В настоящее время, согласно статье КоАП «Несоблюдение требований к содержанию животных», штрафы за выброс питомца на улицу для граждан составляют от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – от 5 до 15 тыс., для юрлиц – от 15 до 30 тыс. Согласно инициативе, размер штрафа будет увеличен: для физлиц – до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – до 100 тыс., для юрлиц – до 300 тыс.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, закон «Об ответственном обращении с животными» обязывает владельцев обеспечивать надлежащий уход за питомцами. В случае отказа от права собственности или невозможности дальнейшего содержания животного его необходимо передать новому хозяину либо в приют, где могут быть обеспечены соответствующие условия. Однако эти требования не останавливают граждан от того, чтобы просто выбросить питомцев на улицу. При этом у российских субъектов сегодня нет денег на финансирование приютов.

По данным открытых источников, стоимость содержания бездомной собаки в приюте может достигать 240 тыс. рублей в год, объясняется в документе. Таким образом, регионы с дефицитным бюджетом могут испытывать трудности в организации содержания бездомного животного.

«Мы должны навести порядок с безнадзорными животными, не прибегая к негуманным методам. Известно, что в ряде регионов местные власти уже приняли законы об усыплении таких собак и кошек. С их точки зрения, видимо, это логичная мера, так как в их бюджетах нет средств на содержание приютов, которые в основном сегодня существуют за счет энтузиастов-волонтеров. Но мы видим, как это тяжело в сложившейся непростой экономической ситуации», – пояснил сенатор Айрат Гибатдинов.

По его словам, больший размер взысканий должен заставить граждан задуматься о своих действиях и их последствиях. Также сенатор предлагает внести поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым 100% суммы штрафов нерадивых хозяев будут зачисляться в региональные бюджеты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube