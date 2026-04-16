Мошенники придумали новую схему обмана через старые объявления

Аферисты в России придумали новую схему обмана через старые объявления на онлайн-площадках. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Мошенники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации, где сохранился номер владельца, и пишут ему как обычные покупатели. Пользователь спокойно отвечает, что объявление уже давно неактуально или закрыто», – говорится в сообщении.

Злоумышленники убеждают жертву, что объявление до сих пор активно, и предлагают пройти по ссылке, которая ведет на сайт-клон площадки, где предлагают авторизоваться, чтобы якобы проверить информацию или удалить публикацию.

Затем схема обмана развивается по уже известным сценариям: похищение учетных данных, получение доступа к аккаунтам, или новый этап давления с участием лжесотрудников госорганов и правоохранительных структур.

Москва, Зоя Осколкова

