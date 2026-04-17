Жители России назвали самые скучные профессии

Исследование показало, что россияне считают самыми скучными профессиями охранника, бухгалтера и продавца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

«Самая скучная профессия – охранник, но теперь так считают лишь 12% опрошенных (годом ранее было 15%). На второе место поднялся бухгалтер: 9% (+2 процентных пункта). Замыкает тройку продавец – 6% (+2 процентных пункта)», – говорится в исследовании.

Помимо этого, в пятерку самых скучных профессий вошел библиотекарь – 5% респондентов (в 2025 году было 2%). По 2% голосов набрали архивариус, вахтер, сторож. Еще 2% опрошенных считают, что скучной может быть любая нелюбимая работа. Россияне также упоминали юриста, дворника, оператора колл-центра, уборщика и офисную работу в целом.

Почти каждый четвертый опрошенный (23%) не смог определиться с ответом, а 12% респондентов убеждены, что скучных профессий не бывает.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

