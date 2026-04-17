В МВД РФ заявили о снижении числа преступлений, совершенных мигрантами

В России наблюдается снижение числа преступлений, совершенных иностранными гражданами. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По итогам первых трех месяцев года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, снизилось на 38,9% в сравнении с прошлогодним показателем», – говорится в сообщении.

В частности, количество фактов подделки документов по линии миграции в столице уменьшилось на 66,4%, в Подмосковье – на 76,5%. В полиции это связывают с усилением контроля за миграционными потоками, в том числе с помощью цифровизации, а именно, отменой необходимости сбора бумажных уведомлений и запуском в Московском регионе приложения «Амина».

«Особенно заметно снижение количества наркопреступлений, совершенных иностранными гражданами, – на 64,1%. Кроме того, на 30% сократилось число грабежей и преступлений против общественной безопасности, на 27,8% – убийств и покушений на убийство», – добавила Волк.

При этом, по ее словам, уровень изнасилований и преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, остался прежним.

«МВД России продолжит реализовывать меры, способствующие повышению уровня безопасности в миграционной сфере», – подчеркнула Волк.

Москва, Зоя Осколкова

