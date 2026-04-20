В ОП предложили сократить сроки отключения горячей воды

Сроки отключения горячей воды в России можно сократить, так как современные технологии позволяют обходиться и без профилактических отключений. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«Срок отключения горячей воды в домах должен быть минимальным. В XXI веке, в наше время, современные технологии вообще позволяют обходиться без отключений. Считаю, что надо сократить профилактику до трех-пяти дней максимум. А там, где позволяют технологии, – до одного-двух дней», – сказал Гриб в беседе с ТАСС.

В настоящее время плановые отключения горячей воды длятся от 10 дней до двух недель, что доставляет значительные неудобства. «За эти две недели человек поневоле становится «моржом», не все к этому готовы. Кроме того, постоянный нагрев воды для мытья ведет к дополнительным расходам – это и затраты на электричество, воду, появляются расходы и на баню, на фитнес. Особенно тяжело, если большая семья с детьми», – сказал Гриб.

Согласно нормам СанПиН, профилактика не может превышать 14 суток. В это время специалисты проводят гидравлические испытания тепловых сетей, диагностику магистральных труб. Превышение сроков дает право на перерасчет платы за услуги ЖКХ.

Москва, Зоя Осколкова

