Мошенники стали рассылать СМС о штрафах за неправильную парковку

Автовладельцам в России начали приходить сообщения о якобы неправильной парковке машины с требованием оплатить штраф. Это мошенническая схема, целевой группой которой являются автомобилисты в крупных городах, сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Злоумышленники рассылают СМС с уведомлением о фиксации автомобиля на парковке в зоне временного знака. В тексте указывается сумма штрафа – 3000 рублей, оплатить который предлагается по ссылке, чтобы избежать удвоения суммы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что эта схема обмана становится актуальной в апреле, когда начинается сезон дорожных работ и массово появляются новые знаки на дорогах и камеры фиксации.

В «Мошеловке» рекомендуют проверять штрафы только через официальные ресурсы: «Госуслуги» или сайт ГАИ. Там обратили внимание на то, что настоящие штрафы приходят с указанием номера постановления и уникального идентификатора начисления (УИН). Сообщения со ссылкой для оплаты – это всегда мошенничество, предупредили в организации.

Москва, Наталья Петрова

