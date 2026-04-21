В Госдуму внесли законопроект о пересдаче ЕГЭ по двум и более предметам

Законопроект о предоставлении права выпускникам пересдать ЕГЭ по двум и более предметам внесен на рассмотрение Госдумы. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента 21 апреля.

Авторы инициативы – группа депутатов фракции «Новые люди» – предлагают разрешить школьникам один раз пересдать ЕГЭ в дополнительные дни сразу по нескольким предметам по своему выбору.

«Проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» предлагается предоставить участникам государственной итоговой аттестации право в дополнительные дни по своему желанию один раз пересдать ЕГЭ по двум и более учебным предметам по своему выбору из числа учебных предметов, сданных в текущем году», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас выпускники могут в дополнительные дни пересдать ЕГЭ только по одному предмету.

Как отмечают авторы инициативы, практика применения механизма пересдачи подтвердила его востребованность и эффективность. В 2024 году ЕГЭ пересдали 105 009 выпускников. Из них 73% (около 76,7 тыс. человек) улучшили свой результат. В 2025 году интерес к пересдаче вырос еще больше: правом пересдать экзамен воспользовались 135 496 выпускников. Более 77% участников пересдачи, то есть свыше 104 тыс. человек, улучшили свои баллы, еще 233 выпускника получили по итогам пересдачи 100 баллов.

По мнению депутатов, ограничение права пересдачи только одним предметом в ряде случаев не позволяет в полной мере достичь целей данного механизма. Итог поступления в вуз зависит не от одного, а от совокупности результатов ЕГЭ по трем предметам. Школьники при этом могут сдавать экзамены хуже из-за фактора стресса.

«Если выпускник по объективным причинам (из-за сильного волнения, состояния здоровья, переутомления либо иных стрессовых факторов) показывает заниженный результат сразу по двум профильным предметам, действующая норма не дает ему возможности полноценно исправить ситуацию в тот же год», – указывают авторы инициативы.

В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта позволит снизить стрессовую нагрузку на выпускников, создать более комфортные условия прохождения экзамена, а также более объективно выявлять уровень знаний выпускников.

Москва, Наталья Петрова

