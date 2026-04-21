Правительство утвердило квоты на целевой прием в вузы летом 2026 года

Правительство России утвердило квоту приема на целевое обучение в вузах за счет федерального бюджета на 2026 год. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Квота сформирована на основе заявок предприятий и организаций. Всего на целевое обучение выделено более 83 тысяч мест, из которых свыше трети приходится на здравоохранение. Еще около 20 тыс. мест выделены под инженерное дело и технологии. Порядка 13,5 тыс. приходится на образование и педагогику и более 9 тыс. – на сельское хозяйство.

Как отметил Михаил Мишустин на заседании правительства, впервые квота полностью детализирована по форме обучения и всем уровням высшего образования с указанием точного количества мест по специальностям и направлениям подготовки.

По его словам, новый детализированный порядок установления квоты позволит в полной мере учесть кадровую потребность регионов, выпускнику – гарантировать место работы по его профилю, а компании – привлечь обученного и заинтересованного специалиста.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube