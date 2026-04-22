Мошенники создают сайты-клоны с дешевыми товарами для дачи

С началом дачного сезона в России активизировались мошенники, которые предлагают дешевые товары для сада и огорода, а после исчезают с деньгами.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, схема в первую очередь нацелена на владельцев загородных домов, дачников и пенсионеров.

«Дачники ищут бензопилы, культиваторы, теплицы, удобрения. Мошенники создают сайты-клоны известных садовых магазинов с низкими ценами, требуя 100%-ную предоплату. Товар не приходит», – говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют покупать товары для дачи в проверенных магазинах с хорошей репутацией.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

