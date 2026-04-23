В России предложили ввести «мягкий» потолок цен на обучение в вузах

В Общественной палате России предложили Министерству науки и образования разработать рекомендации с диапазоном цен на платное обучение в вузах. Об этом заявил ТАСС заместитель секретаря ОП Владислав Гриб.

«Когда программы в московских вузах стоят больше миллиона, а то и два, практически закрывается возможность обучения для детей из обычных семей, мы по сути делаем образование для богатых. Я считаю, что профильное министерство могло бы в мягкой форме, в рекомендательном порядке предложить вилку цен на обучение тем или иным программам», – сказал Гриб.

По его словам, разброс цен на платное обучение вызывает удивление. «Он очень высокий, доходит до 2 млн рублей за год на ряд факультетов, поэтому надо вводить «мягкий» потолок», – отметил замсекретаря ОП.

В то же время слишком низкая стоимость будет вызывать вопросы относительно качества обучения студентов. «Поэтому, считаю, что в ближайшие годы надо пока рекомендовать вузам вилку цен», – сказал Гриб, добавив, что при этом выступает против жестокого регулирования стоимости обучения в университетах.

Москва, Зоя Осколкова

