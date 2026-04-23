Путин объяснил сбои в работе интернета в крупных городах

Сбои в работе интернета в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз. Об этом сообщил глава российского государства Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров.

«Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем, и, конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей, наших детей, близких, каждого из граждан России», – пояснил президент.

Вместе с тем президент отметил, что в таких случаях нужно обеспечить информирование, однако добавил, что, когда идет оперативная работа по предотвращению терактов, широкое информирование может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники тоже все слышат.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube