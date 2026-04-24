Мошенники начали угрожать дачникам штрафами за борщевик и мусор

Новые мошеннические схемы все чаще нацелены на владельцев дачных участков. Злоумышленники рассылают дачникам фейковые сообщения о выявленных нарушениях и отправляют ссылки для оплаты штрафов со скидкой. Затем телефон потенциальной жертвы передается в call-центр, где мошенники используют уже традиционную схему со «взломом» «Госуслуг».

Так владельцам земельных участков начали приходить электронные письма и SMS-сообщения о якобы обнаруженных на их наделах сорняках и мусоре. Таким образом мошенники эксплуатируют тему ужесточения в 2026 году ответственности за состояние приусадебных участков, разведение костров и отсутствие борьбы с сорняками, пишут «Известия».

Данные дачников могли попасть к злоумышленникам из Единого государственного реестра объектов недвижимости. Об утечках из этой базы данных ранее заявляли хакеры. Впрочем, тогда же Росреестр официально опроверг эти сообщения. В январе 2026 года аналитики также обнаружили в интернете выгрузку информации о 10 тыс. садовых некоммерческих товариществах (СНТ), которая содержала названия, адреса, ИНН, номера телефонов.

Более того, ранее кадастровые данные были публичными, так что найти в открытых источниках сведения о собственниках земли вполне реально. Люди часто владеют землей десятки лет, поэтому найти старые сведения не представляет особой сложности.

По словам экспертов, можно с уверенностью прогнозировать, что поддельных штрафов будет всё больше, поэтому стоит с подозрением относиться к любым извещениям, приходящим по SMS или электронной почте. Ожидать всплеска использования этих схем можно уже во время майских праздников, когда станет возможным анонсированный контроль использования земли с помощью дронов. Но пик «дачного» мошенничества, по оценкам экспертов, будет в июне, когда начнется цветение борщевика.

Кроме того, с началом дачного сезона появляются и другие поводы: мошенники пишут людям, заявляя о необходимости ремонта инфраструктуры, восстановления летнего водопровода или электросетей, пострадавших за зиму, спила деревьев, оплаты несуществующих долгов, получения согласия на обработку персональных данных председателем СНТ или с предложением юридического сопровождения для соблюдения новых требований законодательства.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

