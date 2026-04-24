Мошенники придумали новую схему с фейковыми горящими турами

Мошенники взяли на вооружение новую схему с фейковыми горящими турами перед майскими праздниками. Они массово рассылают сообщения с заманчивыми предложениями турпутевок, используя фишинговые интернет-сайты, которые копируют известные сервисы бронирования. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

«Мошенники пишут в мессенджерах, на почту или в СМС-сообщениях, создавая ощущения срочности и ограниченного предложения. Пользователю предлагают перейти по ссылке, выбрать тур и внести предоплату – часто сразу и в полном объеме», – рассказали в надзорном ведомстве.

При этом, указывают в прокуратуре, интернет-страницы выглядят как известные сайты: с отзывами, скидками и профессиональным оформлением. Также злоумышленники активно используют нейросети и подменные номера.

Чтобы защититься, в прокуратуре призывают не переходить по ссылкам из таких сообщений и настороженно относиться к выгодным предложениям, проверять адрес интернет-сайта вручную и использовать только официальные сервисы. «Любые просьбы перевести денежные средства на банковскую карту физического лица – явный признак мошенничества», – предупредили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube