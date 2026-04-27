В сети появились фейковые сайты Следственного комитета

Мошенники создают ресурсы, оформленные под официальные сайты Следственного комитета России. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным полиции, злоумышленники копируют реальные новости из официальных каналов СК и дополняют их контактами, связавшись по которым можно якобы получить компенсацию. Под предлогом возврата средств жертвам мошенничества и перерасчета выплат для участников СВО аферисты собирают персональные данные граждан и пытаются вовлечь их в преступные схемы.

«В профильных чатах и группах, где общаются потерпевшие от мошенничества, через ботов распространяются ссылки на поддельные сайты и фальшивые каналы, оформленные под официальные ресурсы Следственного комитета Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что официальные ведомства не работают через ботов и не предлагают компенсации через личные обращения в мессенджерах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube