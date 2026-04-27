Понедельник, 27 апреля 2026, 16:12 мск

В России за год резко выросло число состоящих на учете детей

В России в 2025 году резко выросло число детей, поставленных на учет в комиссиях по делам несовершеннолетних. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику Минпросвещения.

По данным издания, в 2024 году на учет поставили 420 тысяч детей, а в 2025 на 33,6 тыс. больше. Примечательно, что 21,3 тыс. несовершеннолетних продолжили нарушать закон, уже находясь на учете.

Кроме того, выросло количество административных протоколов в отношении детей: в 2024 году было назначено 90,3 тыс. наказаний, а в 2025-м – уже 99,4 тыс. Тогда как количество протоколов в отношении родителей снижается: в 2021 году их было около 500 тыс., в 2024 году – 447 тыс., а в 2025 году – 427,6 тыс.

В настоящее время в России действуют 2,7 тыс. комиссий по делам несовершеннолетних. В задачи комиссий входит рассмотрение административных дел в отношении детей и их родителей, проведение социальной реабилитации и координация работы органов профилактики.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

