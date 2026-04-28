Минпросвещения назвало сроки летних каникул у школьников

Минпросвещения России рекомендовало школам провести летние каникулы с 27 мая по 31 марта. Об этом говорится в публикации министерства в «Максе».

«Летние каникулы у школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком основного и единого государственных экзаменов», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов, полноценный отдых помогает детям с новыми силами вернуться к учебе в сентябре. «Наша задача – создать условия, при которых каждый ребенок сможет провести лето с пользой для здоровья и личностного развития», – сказал глава ведомства. По его словам, для детей будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Они смогут принять участие в спортивно-оздоровительных, игровых мероприятиях, конкурсах и мастер-классах.

Как отметили в Минпросвещения, учебный год начинается 1 сентября и завершается не ранее 26 мая. Ведомство ежегодно направляет в регионы рекомендуемые даты каникул, но школы могут локально корректировать график.

Добавим, что в 2026 году последние звонки в школах запланированы на 26 мая, а выпускные вечера – на 27 июня, следует из рекомендаций Минпросвещения, опубликованных на официальном сайте ведомства. Выпускные экзамены в 9-х и 11-х классах (ОГЭ и ЕГЭ) стартуют не раньше 1 июня 2026 года.

Москва, Наталья Петрова

