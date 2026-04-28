В майские праздники будет работать рекордное за пять лет число россиян

В этом году майские праздники относительно короткие: два раза по три дня – с 1 по 3 и с 9 по 11 число. При этом число россиян, которые будут работать в праздничные дни, стало рекордным за последние пять лет.

Для 14% респондентов майские праздники будут рабочими днями, говорится в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы SuperJob. Это на четыре процентных пункта больше, чем год назад, и максимальный показатель за пять лет.

Мужчин, которые останутся на рабочих местах, будет больше, чем женщин (15% против 13%).

Каждый второй россиянин проведет выходные дома (49%), а каждый шестой отправится на дачу или в деревню (17%). 7% хотят в мае отдохнуть на природе. 2% отправятся в путешествие по России. По 1% респондентов планируют провести майские за границей, в гостях и на рыбалке. Затруднились с ответом 6% опрошенных.

Москва, Зоя Осколкова

