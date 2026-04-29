Среда, 29 апреля 2026, 11:09 мск

Мошенники придумали схему обмана с цифровизацией трудового стажа

Мошенники в России придумали новую схему обмана – они предлагают россиянам пройти цифровизацию трудового стажа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Аферисты создают в мессенджере чат, куда добавляют жертву и якобы ее коллег. Затем от лица руководителей злоумышленники сообщают о необходимости подтвердить персональные данные и пройти цифровизацию трудового стажа.

Более того, мнимый «начальник» просит перейти в якобы официальный бот портала «Госуслуг» и переслать ему «уникальный ключ» из шести символов. Этот код позволяет мошенникам получить доступ к личным и платежным данным.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

