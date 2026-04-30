За сбор сирени в парках россиянам грозит штраф или арест на 15 суток

В России предусмотрена ответственность за сбор сирени, растущей на общественных территориях. Об этом сообщила заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.

«Те деревья, которые растут на общественных территориях, на территориях муниципальных образований, скверах, парках – это все-таки муниципальная собственность», – сказала Саратцева РИА «Новости».

За причинение ущерба муниципальной собственности грозит административный штраф либо арест на срок до 15 суток, в зависимости от размера ущерба. Более того, если сирень собирали на продажу, то в этом случае ответственность уже уголовная.

«Конечно, мы сейчас не оцениваем экологический ущерб, потому что существует мнение, что, действительно, сирень ломать нужно, потому что это помогает дереву расти. На самом деле это не так: это ущерб экологии, но это уже совсем другая история», – добавила собеседница агентства.

При этом сбор сирени в собственном саду разрешен, и никаких санкций за это не последует.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube