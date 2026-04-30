Минтруд представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год

Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. Россиян ожидают новогодние каникулы продолжительностью 11 дней.

«Правительство РФ ежегодно переносит выходные дни, выпадающие на праздничные, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха. По возможности праздничные и выходные дни объединяются. В 2027 году, благодаря такому переносу, 5 раз будут выходные по 3 дня: в феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и четырехдневные выходные – с 4 по 7 ноября. А новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней», – рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Так предлагается перенести субботу 2 января на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля на понедельник 22 февраля.

Таким образом, с учетом предлагаемого переноса в 2027 году будут следующие дни отдыха:

– с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года

– с 21 по 23 февраля

– с 6 по 8 марта

– с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая

– с 12 по 14 июня

– с 4 по 7 ноября

– 31 декабря 2027 года

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

