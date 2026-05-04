Понедельник, 4 мая 2026, 10:50 мск

Мошенники звонят ветеранам и предлагают выплаты ко Дню Победы

Мошенники атаковали российских ветеранов и выманивают коды из смс под предлогом выплат к 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Ветеранам поступает звонок от «Соцфонда» о персональной выплате к 9 Мая, при этом для зачисления просят назвать код из смс», – рассказали в организации.

Сообщение с кодом может дать доступ к личному кабинету или подтвердить перевод денег злоумышленникам, также под угрозой персональные данные ветеранов.

В Народном фронте напомнили, что выплаты ко Дню Победы производятся автоматически или через МФЦ, никаких кодов для получения денег называть не требуется.

Москва, Зоя Осколкова

