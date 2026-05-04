Москвичей предупредили об ограничениях интернета с 5 по 9 мая

Операторы связи предупредили жителей столицы о возможных ограничениях мобильного интернета в период праздников с 5 по 9 мая.

«В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая», – говорится в сообщении одного из сотовых операторов.

Жителям и гостям столицы рекомендуют использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков применять функцию VoLTE в настройках смартфона.

Москва, Зоя Осколкова

