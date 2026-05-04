российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 4 мая 2026, 14:07 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Москвичей предупредили об ограничениях интернета с 5 по 9 мая

Операторы связи предупредили жителей столицы о возможных ограничениях мобильного интернета в период праздников с 5 по 9 мая.

«В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая», – говорится в сообщении одного из сотовых операторов.

Жителям и гостям столицы рекомендуют использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков применять функцию VoLTE в настройках смартфона.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия, Технологии,