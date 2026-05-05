В России хотят ограничить продажу ядовитых растений на маркетплейсах

С 1 марта владельцы земельных участков в России обязаны истреблять ядовитые и инвазивные растения, такие как борщевик, «бешеный огурец», аморфа кустарниковая и другие. Тем временем, на маркетплейсах свободно продаются семена таких культур. Россельхознадзор предлагает ввести ограничения на их реализацию, пишут «Известия».

Мера должна действовать на территории регионов, которые утвердили специальные перечни таких растений. В ведомстве признали, что пока субъекты решают эту проблему недостаточно эффективно. Специальные реестры опасной растительности, запрещенной для культивирования на земельных участках, в том числе дачных, утверждены только в 34 регионах.

«Учитывая, что положениями ст. 13 закона «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ», вступающего в силу с 1 октября 2026 года, определены полномочия оператора маркетплейса, в том числе по ограничению или прекращению размещения карточки товара, Россельхознадзор полагает целесообразным к этой дате рассмотреть платформам механизмы введения ограничений», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Наличие таких растений на землях сельхозназначения, а также на земельных участках грозит наказанием для их владельцев. При выявлении таких культур, которые внесены в перечни, утвержденные регионами, Россельхознадзор будет выдавать обязательное к исполнению предписание. В случае его неисполнения участок даже могут изъять.

В свою очередь аграрии сегодня относятся к проблеме инвазивных растений неоднозначно. Есть те, кто считает, что этому уделяется слишком много внимания на фоне других более важных для сельхозпроизводителей проблем. Например, на борьбу с тем же борщевиком выделяются немалые деньги, которые могли быть направлены на поддержку фермерам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

