Появилась новая схема мошенничества с арендой жилья в России

Мошенники придумали новую схему обмана под видом бронирования жилья. Они размещают фальшивое объявление о сдаче жилья, затем присылают ссылку на фишинговый сайт, который выдает себя за сервис онлайн-бронирования «Островок». Об этом рассказал член Совета Федерации Айрат Гибатдинов ТАСС.

По словам сенатора, он получает обращения людей, пострадавших от мошенников при попытке арендовать жилье.

«Схема выглядит так: человек смотрит в интернете объявления о сдаче квартир, находит подходящий вариант и звонит по указанному номеру. А там ему предлагают пройти в мессенджер, где якобы собственник жилья заявляет, что сам находится не в стране, российских счетов у него нет, поэтому весь процесс – просмотр недвижимости, заключение договора, оплата – будет проходить якобы через «Островок», а сервис уже сам переведет деньги арендодателю», – уточнил Гибатдинов.

Далее потенциальная жертва получает в мессенджере или на электронную почту ссылку на якобы бронь от «Островка», которая ведет на фишинговый сайт, где предложат заполнить реквизиты для оплаты, предупредил сенатор. По его словам, делать этого не следует, «потому что деньги уйдут не за квартиру, а мошенникам». Гибатдинов обратил внимание на то, что письма и ссылки от аферистов очень похожи на сообщения от настоящего «Островка».

Москва, Наталья Петрова

