В полиции назвали самые криминальные регионы России

Министерство внутренних дел РФ назвало регионы, где чаще всего совершались преступления в 2026 году. В списке антилидеров оказались Алтай, Чукотка и Карелия.

Всего в начале 2026 года в России было зарегистрировано более 396 тысяч преступлений, что составляет 27,1 правонарушений на 10 тысяч населения, передает РИА «Новости» со ссылкой на статистические данные МВД.

На Алтае на 10 тысяч населения приходится 44,7 преступления, что почти в 1,6 раз больше общероссийского уровня. На Чукотке и в Карелии этот показатель составляет 43,7 и 41,7 соответственно, а в Кировской области – 39,8. Кроме того, в список самых криминальных регионов вошли Сахалинская область, Хакасия, Магаданская и Томская области.

Меньше всего преступлений зарегистрировано в Калмыкии (2,1 правонарушений на 10 тысяч жителей), Чечне (4,6) и Дагестане (12,09). Также среди регионов с наименьшим числом преступлений – Ингушетия, Вологодская область, Красноярский край и Адыгея.

Москва, Зоя Осколкова

