В России разрешили сохранять номер телефона при переезде в другой регион

В России с 1 сентября заработает услуга по сохранению номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Для этого абоненту нужно обратиться с соответствующим заявлением к оператору связи. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Согласно документу, подать заявление для межрегионального переноса номера можно лично или дистанционно – через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала Госуслуг, передает «Интерфакс».
Сейчас, сохраняя свой номер при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что в ряде случаев существенно повышает стоимость звонков.
Сохранить свой номер телефона при переезде в другой регион также можно будет при смене оператора связи.
Новшество предусмотрено в рамках реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, призванной сделать услуги связи более гибкими и удобными для россиян.
Москва, Наталья Петрова
