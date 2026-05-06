В России разрешили сохранять номер телефона при переезде в другой регион

В России с 1 сентября заработает услуга по сохранению номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Для этого абоненту нужно обратиться с соответствующим заявлением к оператору связи. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, подать заявление для межрегионального переноса номера можно лично или дистанционно – через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала Госуслуг, передает «Интерфакс».

Сейчас, сохраняя свой номер при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что в ряде случаев существенно повышает стоимость звонков.

Сохранить свой номер телефона при переезде в другой регион также можно будет при смене оператора связи.

Новшество предусмотрено в рамках реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, призванной сделать услуги связи более гибкими и удобными для россиян.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube