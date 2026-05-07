Мошенники запустили сайты для «проверки» данных на киберустойчивость

Мошенники атакуют россиян, предлагая проверить данные аккаунтов на устойчивость к взлому. Полученные контакты используются для дальнейшего вовлечения в мошеннические сценарии.

«Если раньше пользователям предлагалось самостоятельно связаться с якобы экспертным сервисом, то теперь мошенники пошли дальше: на поддельных ресурсах размещена специальная форма, в которой предлагается оставить номер телефона для прохождения «онлайн-диагностики»», – рассказали «Известиям» специалисты «Лаборатории Касперского».

Как утверждают аферисты, процедура позволяет проверить, не были ли скомпрометированы персональные данные, учетные записи или доступ к цифровым сервисам. После ввода номера телефона заявка якобы отправляется на анализ, по итогам которого с пользователем должен связаться специалист.

Механизм служит для сбора контактных данных потенциальных жертв и последующего телефонного давления. В ходе разговора мошенники сообщают о якобы выявленной подозрительной активности, попытках взлома или компрометации персональных данных. Как правило, конечной целью становится попытка убедить человека перевести деньги на так называемый безопасный счет или передать конфиденциальные сведения.

Эксперты отмечают высокий уровень проработки мошеннических ресурсов. Сайты оформлены так, чтобы максимально напоминать официальные государственные или экспертные платформы. Доменные имена создают иллюзию принадлежности к профильным структурам. Более того, на таких ресурсах даже публикуют материалы о распространенных схемах обмана.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

