Вторник, 12 мая 2026, 12:21 мск

Мошенники используют схему обмана с детскими лагерями

Накануне летнего сезона мошенники стали создавать поддельные сайты детских лагерей. Об этом сообщила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

По ее словам, злоумышленники создают фальшивые сайты и сообщества в соцсетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей, в том числе «Артек» и «Смена». Кроме того, преступники создают поддельные сайты турфирм, специализирующихся на детском и семейном отдыхе, добавила эксперт в комментарии РИА «Новости».

Мошенники привлекают своих потенциальных жертв низкими ценами и распродажами, убеждая, что выгодных путевок осталось мало. После того, как жертва переводит деньги, мошенник пропадает, предупредила юрист.

Москва, Наталья Петрова

