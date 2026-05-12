Мошенники используют схему обмана с детскими лагерями

Накануне летнего сезона мошенники стали создавать поддельные сайты детских лагерей. Об этом сообщила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
По ее словам, злоумышленники создают фальшивые сайты и сообщества в соцсетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей, в том числе «Артек» и «Смена». Кроме того, преступники создают поддельные сайты турфирм, специализирующихся на детском и семейном отдыхе, добавила эксперт в комментарии РИА «Новости».
Мошенники привлекают своих потенциальных жертв низкими ценами и распродажами, убеждая, что выгодных путевок осталось мало. После того, как жертва переводит деньги, мошенник пропадает, предупредила юрист.
Москва, Наталья Петрова
