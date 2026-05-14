Названы вузы, которые получат больше всего бюджетных мест в 2026 году

Самое большое количество бюджетных мест для приема на конкурсной основе в 2026 году выделено Уральскому федеральному университету имени Ельцина, МГУ имени Ломоносова и Казанскому федеральному университету. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

На четвертой позиции – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, на пятой – Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, на шестой – Южный федеральный университет.

Топ-10 вузов по количеству бюджетных мест замыкают Сибирский федеральный университет, Донской государственный технический университет, МГТУ имени Баумана и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

По информации министерства, общее количество бюджетных мест для приема в 2026 году составит 620,5 тыс. Программы высшего образования реализуются в 1293 отечественных вузах – государственных и частных. Среди них 502 государственных головных вуза и 432 филиала, а также 257 частных головных вуза и 102 филиала.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, что число бюджетных мест по инженерным направлениям в 2026/27 учебном году возрастет, а по гуманитарным – сократится. Кроме того, указал глава Минобрнауки, с 2026 года все целевые места будут детализированными в интересах конкретных заказчиков.

Москва, Наталья Петрова

