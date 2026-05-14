Глава ФСИН: число заключенных в России снизилось до минимума

В России число заключенных впервые за многие годы опустилось ниже 300 тысяч и продолжает снижаться. Об этом сообщил глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), генерал внутренней службы РФ Аркадий Гостев.

В конце 2021 года в следственных изоляторах и колониях находилось 465 тысяч человек, сейчас – 282 тысячи. Из них 85 тысяч размещены в СИЗО и помещениях с аналогичными функциями при исправительных учреждениях, передает ТАСС.

Одна из главных причин снижения числа заключенных – общий курс на гуманизацию наказаний, в рамках которого российские суды все чаще приговаривают обвиняемых к принудительным работам, ограничению свободы и другим мерам, не связанным с отбыванием срока в исправительной колонии.

Кроме того, еще одним фактором, по словам руководителя ФСИН, стала активная работа по отбору контрактников для ВС РФ, благодаря которой часть спецконтингента поступает на военную службу.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube