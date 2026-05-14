Яна Лантратова назначена на должность уполномоченного по правам человека

Госдума РФ назначила председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека.

На должности омбудсмена Лантратова сменит Татьяну Москалькову, полномочия которой закончились в апреле 2026 года. Согласно российскому законодательству, одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

«Благодарю за доверие. Это огромная ответственность перед людьми. С 15 лет я занимаюсь защитой прав человека и всегда стремилась видеть не отчеты и цифры, а живого человека. Главное для меня – помочь каждому, кто обратился», – сказала Лантратова.

Она подчеркнула, что намерена «самым внимательным образом рассматривать каждое обращение». «Уверена, что особенно важно поддерживать тех, кому сложнее всего: людей с инвалидностью, детей-сирот, пожилых, семьи с детьми. В фокусе моего внимания – жилищные вопросы, включая переселение из аварийного жилья и обеспечение сирот квартирами, а также защита трудовых прав. Безусловный приоритет – участники СВО и их близкие. Только за последний год я побывала в 46 регионах и встретилась почти с 7 тысячами бойцов и их родными. И знаю, как важно в трудный момент быть рядом», – отметила омбудсмен.

В дальнейшем Лантратова собирается объединить усилия региональных омбудсменов, НКО, экспертов, а также развивать волонтерское направление, уделять отдельное внимание правовому просвещению молодежи, заниматься профилактикой экстремизма и деструктивного поведения.

«Главный ориентир для меня – не документы и формальные отчеты, а обратная связь от людей и помощь каждому, поэтому в своей работе буду ориентироваться на принцип «чужой беды не бывает»», – заключила Лантратова.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube