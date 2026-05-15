МВД: мошенники нашли лазейку для обмана систем защиты

Мошенники нашли способ обойти системы защиты мессенджеров – они используют символы из разных алфавитов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Речь идет массовых рассылках, которые блокируются мессенджерами автоматически. Использование в отправлениях символов из разных алфавитов, кириллицы и латиницы, необычных знаков или смешанного регистра позволяет обойти барьеры.
Именно такие странные сочетания и хаотичный регистр становятся одним из самых заметных признаков мошеннической активности, отметили в МВД.
Чаще всего такие сообщения сопровождаются файлами apk- или HTML, а также ссылками или текстом «это ты на фото?".
Москва, Зоя Осколкова
