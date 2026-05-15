Украинские спецслужбы скупают российские патриотические телеграм-каналы военной тематики, чтобы распространять дезинформацию и дестабилизировать обстановку в России. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«По поступающей в СВР информации, в последнее время усилились попытки украинских спецслужб оказывать дестабилизирующее влияние на российское общество», – говорится в заявлении ведомства.

В СВР отметили, что Киеву недостаточно разветвленной сети телефонных мошенников, которые обманом и шантажом выманивают деньги и принуждают граждан к нарушению закона. Теперь Служба безопасности Украины планирует расшатывать ситуацию в России под видом распространения патриотического контента.

Предложения о покупке российских военно-патриотических ресурсов начали поступать от представителей украинских спецслужб в конце апреля. Сообщения отправляются с фейковых аккаунтов от имени лидеров общественного мнения. В последующем они намерены подменить информационное наполнение приобретенных каналов и использовать их для дискредитации политического руководства и ВС РФ.

Москва, Зоя Осколкова

