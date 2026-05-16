Путин утвердил единые региональные меры поддержки участников спецоперации

Президент России Владимир Путин подписал указ о единых региональных базовых мерах поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Цель указа – обеспечить единообразный подход в субъектах РФ к предоставлению помощи участникам СВО, лицам, принимавшим участие в отражении вторжения на территорию РФ, и участникам боевых действий в составе воинских формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, а также их семьям.

Меры поддержки включают предоставление льгот на посещение региональных и муниципальных культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству, профессиональному обучению, получению дополнительного профессионального образования, бесплатная юридическая и психологическая помощь, медпомощь и санаторно-курортное лечение вне очереди, приоритетное предоставление государственных социальных услуг. Также документ предусматривает первоочередное зачисление детей участников СВО в государственные детсады и школы, предоставление льготных путевок в детские лагеря и санатории.

Такие меры поддержки власти регионов РФ должны предоставлять на срок не менее чем до конца года, следующего за годом завершения СВО, а участникам спецоперации с инвалидностью и семьям погибших бойцов – бессрочно.

Москва, Наталья Петрова

