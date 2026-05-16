Выпускников предупредили о новой мошеннической схеме перед ЕГЭ

В Минпросвещения перед началом ЕГЭ и ОГЭ предупредили школьников и их родителей об активизации мошенников, которые выдают себя за сотрудников ведомств, пытаются получить персональные данные и похитить денежные средства.

«Злоумышленники, пользуясь доверием к государственным институтам, звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из СМС или побудить перейти по ссылке, что предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу «Госуслуги» и банковским приложениям», – сообщили в пресс-службе министерства.

В Минпросвещения подчеркнули, что никогда не запрашивают подтверждение данных по телефону. В ведомстве рекомендовали при подозрительном звонке немедленно прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации. Там также призвали пользоваться только официальными ресурсами.

Выпускники начнут сдавать единый государственный экзамен с 1 июня. В этот день пройдут ЕГЭ по истории, литературе и химии. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Также 8 и 9 июля по желанию можно будет пересдать один из предметов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube