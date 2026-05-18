Мошенники обманывают жертв по схеме с Резервным фондом России

В России телефонные мошенники придумали новую схему обмана: они убеждают граждан, что их сбережения якобы входят в Резервный фонд РФ. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Аферисты звонят от имени служб безопасности и сообщают об утечке персональных данных. Затем к беседе подключается «представитель спецслужб» или «следователь». Жертву начинают запугивать тем, что она якобы финансирует террористов.

Позже мошенники сообщают, что все средства гражданина якобы являются частью государственного резервного фонда, а дальше убеждают снять деньги, чтобы передать их на проверку.

Более того, жертву подробно инструктируют, как отвечать на вопросы сотрудников банка, чтобы снять средства без препятствий.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

