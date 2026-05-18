Доктор психологических наук объяснил опасность ложного чувства неуязвимости перед мошенниками

Мошенники могут обмануть людей любого возраста, семейного положения и статуса в обществе. Особенно уязвимыми перед действиями аферистов человека делает сильное эмоциональное состояние. Подробнее об этом рассказала директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России, профессор, доктор психологических наук Вера Никишина.

«На обман ведутся как мужчины, так и женщины, причём возраст не имеет значения. Если раньше считалось, что жертвами мошенников чаще становятся пожилые люди, то сегодня в зоне риска оказались и подростки, и молодёжь, и представители средних возрастных групп», – отмечает специалист.

Несмотря на регулярные предупреждения по радио и телевидению, у многих формируется ложное чувство неуязвимости: «Меня это не коснётся, я не попадусь». Именно эта мысль становится главной ловушкой. По сути, мы невольно следуем сценариям, которые пишут мошенники. А разнообразие их приёмов позволяет воздействовать практически на любого человека, подчеркнула Никишина.

По словам профессора, на бдительность влияют не только депрессия или усталость, но и обычная невнимательность или даже эйфория. Любое сильное эмоциональное состояние делает нас уязвимыми. «Мне тоже поступали звонки от мошенников. Мой диалог с ними был своего рода экспериментом – хотелось понять их технологии и методы воздействия. Я знаю свои слабые места, но не советую слушателям повторять подобные опыты», – говорит Никишина.

Мошенники действуют по принципу «слоёного пирога»: они могут пытаться воздействовать не два, а три и более раз. Известны случаи, когда злоумышленники управляли поведением жертвы в течение месяца и дольше, прежде чем подтолкнуть её к противоправным действиям. «В этой истории остаётся открытым вопрос: почему другие, в том числе позитивные, социальные влияния не помогли человеку вовремя распознать обман и разорвать контакт? Принимать успокоительные в такой ситуации – тоже не выход: они лишь притупляют внимание», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

