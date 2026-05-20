Почти 100 тысяч россиян могут лишиться земельных участков из-за нарушений

Порядка 100 тысяч жителей России рискуют лишиться своих земельных участков за то, что те заброшены или используются не по назначению. 7,5 тысяч человек уже получили предписание об устранении выявленных нарушений, еще 91 тысяче сделали мягкое первичное предостережение о недопустимости нарушения закона. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росреестра.

Поиск заброшенных участков активизировались именно в 2025 году, после вступления в силу поправок в Земельный кодекс, которые четко прописали условия изъятия земель. Органы местного самоуправления в регионах уже начали формировать комиссии для выявления неиспользуемых земельных участков.

В Росреестре подчеркнули, что в данный момент к изъятию участков еще не приступали. Так как новый закон вступил в силу только весной прошлого года, у собственников еще есть время, чтобы привести свою землю в порядок. Некоторые люди, получившие предписания и предостережения, уже начали устранять нарушения, подчеркнули в ведомстве. «В результате принятых Росреестром мер по профилактике и пресечению правонарушений было устранено 17 118 нарушений», – отметили в ведомстве.

По словам юристов, несмотря на то что поправки в закон внесли лишь в прошлом году, технически уже сейчас можно определить, что участок не использовался должным образом как минимум три года. Сейчас ведется активная работа по геосъемке, а также есть архивные данные, по которым и можно отследить состояние территории за последние несколько лет.

Вероятность того, что участки будут изымать за единичные нарушения, низкая. Закон касается в первую очередь давно заброшенных участков. Обычно они перешли по наследству, но новым собственникам эти земли не нужны. Пенсионерам, у которых вырос один куст борщевика, бояться нечего, отмечают эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

