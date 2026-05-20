В полиции предупредили россиян о схемах мошенников с билетами в театр

Мошенники нацелились на любителей театральных постановок. Аферисты предлагают купить билеты и заставляют платить дважды. Об этом сообщили в МВД РФ.

По данным полиции, злоумышленники отслеживают активных пользователей в театральных чатах в мессенджерах и на сайтах. Целью преступников являются те, кто испытывает трудности с приобретением билетов на желаемую постановку.

«Мошенники пишут ему от имени театра, предлагая «отказные билеты», направляя при этом ссылку на сайт-клон известного агрегатора», – говорится в сообщении.

Затем под предлогом технического сбоя системы жертве предлагают оплатить билеты повторно.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube