Российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект»

В российских школах с 1 сентября на уроках информатики углубленного уровня начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в комментарии РИА «Новости».

По словам министра, включение тем по ИИ во Всероссийскую олимпиаду школьников по информатике оказалось настолько востребованным и актуальным, что новый профиль «Искусственный интеллект» «уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета».

Ранее Минпросвещения включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для пятых-шестых, седьмых-восьмых и девятых классов в федеральный перечень школьных учебников.

Москва, Наталья Петрова

