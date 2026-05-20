Хорошисты с примерным поведением: МВД назвало типичные черты нападающих на школы подростков

Совершающие нападения на школы подростки чаще всего из полных и внешне благополучных семей без финансовых проблем, регулярно посещают школу, учатся удовлетворительно и положительно характеризуются учителями. Об этом сообщил на форуме «Антитеррор» в Красноярске замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Александр Богданов.

По его словам, такие юноши не привлекали внимания профилактических служб и не имеют выраженных конфликтов со сверстниками.

«Мы проводим тщательный анализ всех обстоятельств, которые помогли объяснить, как эти дети стали убийцами. <…> Анализ показал, что в подавляющем большинстве случаев это дети из полных, внешних благополучных семей. Проживают в благополучном жилье. Родители трудоустроены. Иногда сами работают в педагогической сфере, либо даже являются сотрудниками правоохранительных органов», – рассказал Богданов (цитата по ТАСС).

Эксперт отметил, что «такие подростки на учетах в общеобразовательных организациях, отделениях участковых уполномоченных и подразделениях по делам несовершеннолетних не стоят, не имеют конфликтов со сверстниками, поэтому находятся вне поля зрения системы профилактики».

По словам Богданова, в 2025 году в девяти регионах России ученики в собственных школах совершили 11 нападений на учащихся и педагогов. Правоохранительными органами было предотвращено 21 нападение на учебные заведения в 15 субъектах РФ.

С начала 2026 года в 29 регионах России правоохранителям удалось предотвратить 52 нападения на учебные организации, уточнил эксперт. В результате мониторинга интернета ежедневно выявляется более 10 подростков, приверженных идеологии скулшутеров. «Они активно интересуются информацией о нападениях на объекты образования, шок-контентом, публикуют посты, так или иначе раскрывающие их преступления», – рассказал Богданов, добавив, что за 4 месяца текущего года органами внутренних дел «отработано более 1 тысячи подростков во всех регионах» России.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

