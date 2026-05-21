В России растет число случаев мошенничества с летней подработкой

В России растет число мошеннических схем, связанных с предложениями летней подработки. Пик активности злоумышленников ожидается в мае-июне – в период традиционного роста спроса на временную занятость у студентов и старшеклассников. Об этом пишет газета «Известия».

По словам экспертов по информационной безопасности, рынок временной занятости стал удобной средой для аферистов из-за высокой скорости найма и минимальной проверки работодателей со стороны соискателей. Мошенники копируют вакансии реальных компаний, создают страницы под видом HR-менеджеров, а затем переводят общение в мессенджеры, где проще оказывать давление на кандидата. Наиболее популярными категориями остаются курьерская доставка, складская логистика, промоакции и летние выездные работы.

В первом квартале 2026 года число подобных случаев выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Около 41% инцидентов пришлось на фишинговые формы под видом анкет работодателя. Злоумышленники запрашивают паспортные данные, СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты и коды из СМС якобы для «быстрого оформления». Еще 27% случаев были связаны со схемами предоплаты – оплатой медкнижек, спецодежды, обучения или доступа к рабочим сменам. После перевода денег аккаунты «работодателей» исчезали. На поддельные приложения для учета смен и выплат пришлось еще 16% инцидентов.

Аферисты пользуются тем, что в случае с подработкой соискатель часто принимает решение быстро, не тратя время на тщательную проверку нанимателя. В режиме спешки у человека притупляется бдительность, он пропускает тревожные сигналы и реже проверяет реальность существования компании.

Рост ущерба говорит о деятельности организованных преступных групп. Злоумышленники постепенно переходят от простых схем с предоплатой к гибридным атакам, где целью становится не только разовый перевод денег, но и получение полного контроля над цифровой личностью пользователя.

Эксперты также предупреждают о рисках вовлечения соискателей в дропперские схемы. Под видом работы с платежами людям предлагают принимать деньги на свои банковские карты и переводить их дальше якобы работодателю. Фактически такие счета используются для транзита похищенных средств.

В период сезонного роста вакансий соискателям необходимо особенно внимательно проверять работодателей, адреса сайтов и источники коммуникации. Специалисты рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, не устанавливать приложения из мессенджеров и не переводить деньги за «оформление», обучение или доступ к рабочим сменам до подтверждения легальности компании.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

