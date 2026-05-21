Глава Росгидромета предрек потепление в России на ближайшие 10 лет

В России в ближайшее десятилетие ожидается потепление, которое затронет и арктическую зону. Об этом сообщил журналистам в Мурманске глава Росгидромета Игорь Шумаков.

«Климат меняется, и я могу сказать, что в ближайшие лет десять у нас он будет теплеть, это точно. Семимильными шагами шагает потепление в Арктике, как вы знаете, и в российской Арктике потепление намного быстрее идет, чем в других странах в арктической зоне», – цитирует слова эксперта «Интерфакс».

Шумаков заявил, что россиянам «надо готовиться к большому числу аномалий». Но при этом не стоит ожидать, что каждый год будет похож на предыдущий, указал специалист. Руководитель Росгидромета привел в пример Мурманск и погоду в городе на Новый год, которая бывает разной от года к году. Касаясь темы потепления, он отметил, что в Заполярье «будет больше радостных, хороших, солнечных погожих дней летом».

По словам эксперта, ученые пока не могут прийти к единому мнению в вопросе, почему в российской Арктике теплеет быстрее, чем за Полярным кругом в других странах. Как отметил эксперт, на более быстрое потепление, в частности, влияет антропогенный фактор. Шумаков обратил внимание на то, что протяженность арктической береговой линии в России больше всего, и «активность на этой береговой линии населения больше, чем в других странах». «Скорее всего, антропогенный фактор тоже влияет на такое более быстрое потепление», – полагает специалист.

Надо отметить, что 2025 год вошел в пятерку самых теплых в Мурманской области за 90-летнюю историю метеонаблюдений в регионе. В частности, средняя температура воздуха превышала климатическую норму на 5,1 градуса в феврале, на 3,6 градуса – в сентябре и на 3 градуса – в октябре. Аномальные потепления в Мурманской области фиксируются и в этом году.

Мурманск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

