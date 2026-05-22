В России активизировались фальшивые установщики кондиционеров

В России в преддверии летнего сезона активизировались мошенники, которые эксплуатируют тему установки и обслуживания кондиционеров. Аферисты используют весь свой «арсенал» от фишинговых рассылок и поддельных интернет-магазинов до подставных мастеров.

По последним данным, в мае 2026 года продажи кондиционеров и комплектующих выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия». Главный интерес мошенников заключается в высоком сезонном спросе на такую технику и следующих из этого длинных очередях на установку, состоящих из тех, кто начал экстренно решать вопрос жары в момент, когда она застала их врасплох.

Когда человек изнывает от зноя, а решение проблемы через официальных дилеров и магазины электроники ждать 1-2 недели, он становится удачной мишенью, чтобы попасться на удочку того мошенника, который обещает приехать и всё установить уже завтра, в удобное время, да еще и со скидкой. Злоумышленники быстро создают поддельные лендинги под «акции», а затем собирают там конфиденциальные данные и информацию из документов, которые используют для взлома аккаунтов на «Госуслугах».

Нынешним летом, по мнению экспертов, стоит ожидать появления схем обмана, связанных с установкой кондиционеров на общедомовой территории. Мошенники звонят от лица управляющей компании, предлагают перейти по ссылке и выбрать общедомовые кондиционеры на каждый этаж для будущей покупки. Если потенциальная жертва соглашается и вводит свои данные, перейдя по ссылке, злоумышленник автоматически получает к ним доступ.

Также мошенники могут создать поддельные сайты магазинов по продаже кондиционеров. Цена на таких ресурсах будет значительно ниже, что повышает интерес к покупке у потенциальной жертвы. В процессе обсуждения установки злоумышленники могут отправить фишинговую ссылку для оформления заявки или перевода предоплаты – в итоге жертва может потерять саму предоплату и деньги со счета.

Кроме того, ранее были распространены схемы якобы подтверждения заказа с помощью кода из SMS. Также фиксировались трояны под видом приложений для управления климатом и схемы на популярных площадках, когда жертве присылают ссылку на поддельный интернет-магазин или просят перейти и продолжить общение в мессенджере.

Подобные уловки направлены преимущественно на физические лица, малый бизнес и системы «умный дом», при этом степень опасности варьируется от финансовых потерь до угрозы безопасности. Отдельная категория потенциальных жертв – владельцы кондиционеров с Wi-Fi-модулями, которые интегрированы в систему «умный дом». В этом случае возможен взлом периметра сети через уязвимости в прошивке дешевого кондиционера.

Защита от мошенников при установке и обслуживании кондиционеров сводится к нескольким ключевым правилам: проверка исполнителя, письменное оформление договора и безопасная оплата. Чтобы избежать обмана и не попасть в сети злоумышленников, важно обращаться в давно существующие и хорошо себя зарекомендовавшие компании.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

