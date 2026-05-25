Мошенники начали подделывать голоса следователей и полицейских

Мошенники все чаще привлекают искусственный интеллект к реализации обманных схем. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

В 2025 и 2026 годах злоумышленники перешли к системному применению технологий ИИ. «Синтез голоса (дипфейк-звонки) с имитацией голосов родственников или должностных лиц в режиме реального времени, зафиксированы случаи подделки голосов публичных сотрудников СК России и МВД России», – говорится в сообщении.

С помощью нейросетей преступники генерируют фото реалистичных поддельных документов, например, удостоверений, справок или постановлений. Подделку можно отличить по отсутствию мелких деталей, искаженному фону и внутренним противоречиям в тексте документа.

Кроме того, злоумышленники создают синтетические видеообращения известных лиц, анонсирующих «государственные выплаты», акции или лотереи, приуроченные к праздникам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

