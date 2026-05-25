Родителям назвали признаки давления мошенников на ребенка

Повышенный интерес ребенка к банковским картам родителей, их телефонам, платежным приложениям может говорить о том, что несовершеннолетний находится под давлением мошенников, которые используют его в качестве инструмента для хищения денег. С таким предупреждением выступили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В киберполиции отметили, что родителей должно насторожить то, что ребенок внезапно начинает интересоваться их телефонами, просит «ненадолго дать смартфон».

По данным ведомства, в одном из недавних случаев мошенники связались с ребенком в игровом сообществе и сообщили о якобы выигранном денежном призе. Под предлогом перевода «выигрыша» они убедили несовершеннолетнего взять гаджеты родителей и под диктовку аферистов ночью совершить несколько переводов, в результате были похищены как личные, так и кредитные денежные средства.

Как отметили в киберполиции, подобные схемы строятся на сочетании социальной инженерии, игровой мотивации и возрастной доверчивости.

«Детям обещают подарки, внутриигровую валюту, выплаты, бонусы или «призы», а затем постепенно вовлекают в выполнение финансовых операций, объясняя это «технической необходимостью» или «проверкой», – рассказали правоохранители.

В киберпоции рекомендовали родителям не оставлять без присмотра разблокированные телефоны с установленными банковскими приложениями, обсуждать с детьми схемы интернет-мошенничества, объяснять им недопустимость любых финансовых операций по указанию незнакомых людей. Кроме того, в МВД советуют обращать внимание на резкое изменение поведения ребенка, на скрытность при использовании телефона или ночную активность в мессенджерах.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

